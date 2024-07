Autonomisation des provinces, les partenaires disent « non »

« PITOYABLE »

Les indépendantistes s’opposent totalement à cette idée qui consiste selon eux à « refouler » les indépendantistes aux provinces Îles et Nord. Réuni devant la presse mercredi 17 juillet à Dumbéa, le bureau politique du FLNKS y voit un « aveu de faiblesse de l’opposition, qui n’a eu de cesse de cumuler les échecs politiques en s’enfermant dans des discours rétrogrades, prouvant leur méconnaissance flagrante de l’histoire et démontrant leur déni de la culture kanak et océanienne ». Le Front dénonce même une volonté de « reproduire à l’échelle du territoire, l’apartheid social qui sévit à Nouméa ».

Dans un communiqué, le Palika évoque des propos « irresponsables et dangereux pour l’unité et la cohésion de notre pays ». Il y voit une tentative de sauvetage du « dernier bastion électoral » loyaliste. « En cette période grave et déterminante pour le futur de Kanaky Nouvelle-Calédonie, qui aurait cru qu’un tel discours d’un niveau aussi pitoyable aurait pu émaner d’un responsable politique local. » Pour le Palika, « bien que ces événements aient pu mettre notre pays à terre par des actes que tout le monde se doit de condamner, ils n’ont pas sonné le glas du vivre ensemble bien au contraire ». Ils défendent toujours une solution consensuelle qui permette de nous projeter collectivement.

L’autre partie des non-indépendantistes n’en pense pas moins. Calédonie ensemble évoque aussi un « apartheid », « le développement séparé des races ou plutôt ici des peuples ». Il s’agit, selon Philippe Dunoyer, de « sauver le sud à défaut de sauver le pays ». D’en faire une « sorte de principauté de Monaco », où les non-indépendantistes pourraient continuer à exercer le pouvoir.

Pour Philippe Gomès, ce projet n’a « aucune chance d’aboutir », il est « impossible constitutionnellement, politiquement, humainement, culturellement, historiquement ». La partition, rappelle-t-il, est notamment exclue par l’Accord de Nouméa et du document d’orientation du Oui et du Non. Le destin commun et la formation d’un peuple ont été soutenus par Emmanuel Macron jusqu’en 2024. « L’antithèse du discours de Backès. » La moitié de la population kanak vit en province Sud, c’est le plus important pôle indépendantiste, la population est largement métissée… Ce serait aussi renier 36 ans de travail et tous les projets de ce type ont échoué (Afrique du Sud, Nouvelles-Hébrides…).

Côté Républicains LR, le sénateur Georges Naturel reste opposé à cette idée. Il défend une Nouvelle-Calédonie unie et indivisible. Pas très adepte de « l’eau et l’huile », il « préfère la vinaigrette ». Et il y a, au contraire, « plus que jamais un besoin d’apaisement et de rassembler les Calédoniens ».

Chloé Maingourd