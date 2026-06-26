Autonomie de la Corse : les questions qui se posent

En 2024, Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, avait été chargé par le Président, Emmanuel Macron, d’initier ce projet de loi pour mettre un terme aux violences liées à la mort en prison du militant indépendantiste corse, Yvan Colonna. Le projet de loi a été déposé par le gouvernement à l’Assemblée nationale le 27 avril, dans le cadre du processus engagé entre l’État et les élus corses après les accords de Beauvau.

L’idée d’un statut d’autonomie est portée depuis plusieurs années par les nationalistes corses, notamment Gilles Simeoni, l’un des principaux inspirateurs du projet. « Que l’Assemblée nationale vote à une large majorité en faveur du projet de loi, c’est quand même un fait politique majeur (…) Ça vient consacrer un combat d’un demi-siècle », s’est félicité le conseiller exécutif corse, chargé de l’autonomie. Gérald Darmanin a salué une promesse « tenue ».