Et l’histoire se poursuit aujourd’hui en matière de défense, d’actions humanitaires, de recherche scientifique, technique, de développement durable, de santé… Les deux archipels ont tissé des liens solides dans de nombreux domaines et la Nouvelle- Calédonie tire la relation France-Australie. D’ailleurs, ce rapport a tendance à se renforcer en raison du contexte géopolitique et la montée en puissance de la Chine dans la région. En 2016, le Premier ministre, Scott Morrison, a lancé le « Pacific Step Up », une politique visant à étendre l’engagement australien dans la région et Emmanuel Macron porte une stratégie indopacifique. Les dernières rencontres bilatérales ont permis de progresser dans la refondation des relations franco-australiennes dans le cadre de l’initiative « Afiniti », comme l’a rappelé le haut-commissaire, Laurent Prévost, ou encore d’un mécanisme de financement commun pour le développement durable (Kiwa).

… et pérennes L’avenir ne devrait pas être différent. C’est en tout cas le message porté par la consule générale, qui a fait deux annonces lors de cette soirée. En matière de défense d’abord, et c’est une première, l’Australian Defence Force va affecter un officier de liaison à Nouméa qui fera l’attache avec les forces armées de Nouvelle- Calédonie. Alison Carrington a rappelé que « nos forces contribuent de bien des manières à la stabilité de la région », notamment en cas de catastrophes naturelles, sous l’égide de l’accord Franz. Pour Laurent Prévost, la création de ce poste illustre la confiance que s’accordent les deux armées. En matière d’éducation, l’Australie était par ailleurs heureuse d’annoncer que la section internationale australienne, mise en place, avec succès, dans plusieurs collèges calédoniens pour l’apprentissage de l’anglais et des éléments du programme australien, va être pérennisée et surtout étendue au reste du territoire français, au réseau AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) et des établissements bilingues notamment d’Australie. Cette éducation « forge une ouverture sur le monde, mais également des références communes » avec les jeunes Australiens. De quoi renforcer « cette part australienne, ancrée au plus profond de chacun d’entre nous, dans notre quotidien, notre langage et notre tempérament » à laquelle a fait référence le président du gouvernement. Thierry Santa a, lui aussi, insisté sur sa volonté de faire vivre l’intégration régionale par l’instauration des différents délégués régionaux, l’engagement dans une politique de diplomatie économique avec l’Australie (visites d’élus, rapprochement des normes de construction).