Quatre des huit plus grandes villes d’Australie ont décrété un nouveau confinement : Perth pour quatre jours, Brisbane pour trois, Darwin pour une semaine et Sydney pour deux semaines. En cause, la progression du variant Delta du Covid-19. L’État du New South Wales recense plus de 200 cas actifs sur 300 dans tout le pays. Seule 4,8 % de la population est entièrement vaccinée en Australie. Le New South Wales fait partie des États les moins vaccinés (4,3 %). Les frontières entre les États sont pour beaucoup fermées. La Nouvelle-Zélande a aussi suspendu sa bulle avec l’Australie. Une reprise est néanmoins envisagée pour lundi avec l’Australie du Sud, la Tasmanie, le Victoria et la région de Canberra. Environ 10 millions d’Australiens sont concernés par ces nouvelles restrictions.

© Steven Saphore / AFP