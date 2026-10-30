Australie, Islande, France… Quel chemin fiscal emprunter ?

« La situation des finances publiques du territoire, aggravée depuis 2024, appelle à relancer les efforts de réforme. » Sollicitée par David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, l’Inspection générale des finances a livré en septembre un état des lieux de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie et une proposition de scénarios d’évolution. Si la compétence appartient au territoire, des rapports, tels que celui rédigé par l’inspecteur général des finances Jean-Pierre Lieb dès 2011, ont fourni des recommandations. Mais « la difficulté à engager une réforme de fond du système fiscal » est encore bien présente. Et aujourd’hui, l’heure est grave. Pour combler le décalage entre ses recettes et ses dépenses, la Nouvelle-Calédonie doit trouver environ 70 milliards de francs.

La mission de l’Inspection générale des finances a identifié un socle de 34 mesures qui vise à « rendre la fiscalité plus simple et plus progressive ». Ses piliers : la suppression de nombreuses niches parmi les 130 recensées ; concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la refonte du barème progressif et surtout la fin de l’abattement de 20 %, « c’est la mesure la plus lourde du socle : 13,2 milliards de francs » calcule Loïc Steffan, professeur agrégé en économie-gestion à l’Université ; l’instauration d’une modalité unique de taxation du capital (flat tax ou via l’IRPP) ; pour les cotisations sociales, la suppression des plafonds de cotisations et des allègements de charge sectoriels, au profit d’un renforcement pour les bas salaires ; l’instauration d’un taux unique de CCS ; l’introduction d’un taux unique de TGC, qui pourrait être d’environ 8,5 %, estime l’universitaire d’après les assiettes publiées par la mission, dès lors « dans mon simulateur, les 10 % de ménages les plus modestes paieraient l’équivalent d’environ 2 % de leur revenu en plus, et les 10 % les plus aisés de l’ordre de 0,6 à 0,8 % de moins » ; enfin une simplification radicale de la fiscalité douanière et comportementale.

Selon la délégation de l’Inspection générale des finances, ces mesures permettraient de dégager un rendement de 35 milliards de francs par an. Les hauts fonctionnaires sont allés plus loin en réutilisant tout ou partie de ces actions dans trois scénarios aux caractéristiques bien distinctes.