Australie, Islande, France… Quel chemin fiscal emprunter ?

À l’heure de l’appel à une révision profonde de la fiscalité, l’Inspection générale des finances propose un lot de mesures jugées nécessaires et invite surtout à se pencher sur trois scénarios tirés d’expériences dans le monde.
« La situation des finances publiques du territoire, aggravée depuis 2024, appelle à relancer les efforts de réforme. » Sollicitée par David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, l’Inspection générale des finances a livré en septembre un état des lieux de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie et une proposition de scénarios d’évolution. Si la compétence appartient au territoire, des rapports, tels que celui rédigé par l’inspecteur général des finances Jean-Pierre Lieb dès 2011, ont fourni des recommandations. Mais « la difficulté à engager une réforme de fond du système fiscal » est encore bien présente. Et aujourd’hui, l’heure est grave. Pour combler le décalage entre ses recettes et ses dépenses, la Nouvelle-Calédonie doit trouver environ 70 milliards de francs.
La mission de l’Inspection générale des finances a identifié un socle de 34 mesures qui vise à « rendre la fiscalité plus simple et plus progressive ». Ses piliers : la suppression de nombreuses niches parmi les 130 recensées ; concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la refonte du barème progressif et surtout la fin de l’abattement de 20 %, « c’est la mesure la plus lourde du socle : 13,2 milliards de francs » calcule Loïc Steffan, professeur agrégé en économie-gestion à l’Université ; l’instauration d’une modalité unique de taxation du capital (flat tax ou via l’IRPP) ; pour les cotisations sociales, la suppression des plafonds de cotisations et des allègements de charge sectoriels, au profit d’un renforcement pour les bas salaires ; l’instauration d’un taux unique de CCS ; l’introduction d’un taux unique de TGC, qui pourrait être d’environ 8,5 %, estime l’universitaire d’après les assiettes publiées par la mission, dès lors « dans mon simulateur, les 10 % de ménages les plus modestes paieraient l’équivalent d’environ 2 % de leur revenu en plus, et les 10 % les plus aisés de l’ordre de 0,6 à 0,8 % de moins » ; enfin une simplification radicale de la fiscalité douanière et comportementale.
Selon la délégation de l’Inspection générale des finances, ces mesures permettraient de dégager un rendement de 35 milliards de francs par an. Les hauts fonctionnaires sont allés plus loin en réutilisant tout ou partie de ces actions dans trois scénarios aux caractéristiques bien distinctes.
♦ Le modèle australien
D’inspiration libérale, ce scénario promeut un changement catégorique. « La protection sociale y serait financée par l’impôt plutôt que par les cotisations », note Loïc Steffan. Autrement dit, « les cotisations sociales disparaîtraient, soit 112 milliards de recettes en moins. La CCS augmenterait de 12 points pour les remplacer, soit 80 milliards de plus ». Les revenus du capital intégreraient le barème de l’impôt sur le revenu, et les droits de succession seraient supprimés. Ce scénario parie ainsi sur une reprise rapide de l’économie calédonienne devenue compétitive et génératrice de travail. Pour l’enseignant, « le redressement porterait entièrement sur la dépense ».
♦ Le modèle dit de France hexagonale
Qualifiée de centralisatrice et étatique, cette proposition demande surtout de revoir les recettes. La TGC grimperait de deux points. La contribution foncière doublerait. Une flat tax, ou prélèvement forfaitaire unique, de 31,4 % serait instaurée sur les revenus du capital. La fiscalisation de la protection sociale serait accrue, notamment par une hausse de la CCS de quatre points. Mais les cotisations baisseraient de deux points. D’après le tableau fourni, et comme le souligne Loïc Steffan, les prélèvements obligatoires passeraient de 278 milliards de francs en 2025 à 355 milliards. Un bond énorme et compliqué qui questionne aussi la croissance économique, voilà pourquoi la mission de l’Inspection générale des finances estime elle-même dans son rapport que « l’ampleur de l’effort fiscal impliqué par ce scénario n’est a priori pas compatible avec le potentiel fiscal du territoire ».
♦ Le modèle islandais ou néo-zélandais
Avec un statut hybride, ce scénario s’appuie sur un effort « partagé entre recettes et dépenses » signale le professeur agrégé. L’IRPP et la CCS fusionneraient, ce qui demanderait une réforme technique lourde. L’idée serait aussi d’accroître la fiscalisation de la protection sociale pour alléger le coût du travail : -4 points de cotisation et +2 points de CCS. Les revenus du capital seraient taxés à 22 %. Les droits de mutation seraient remplacés par une taxe uniforme de 10 % sur la transmission. La TGC s’élèverait d’un point. Le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) pourrait être abaissé à 25 %. En contrepartie d’une augmentation de la contribution foncière des entreprises et du rétablissement de la vignette automobile, les contributions additionnelles et la patente seraient supprimées. Or, pointe Loïc Steffan, la patente finance la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les communes, les provinces et les chambres consulaires.
Ces modèles aux rendements différents – 284 milliards de francs pour l’australien ou 320 milliards pour l’islandais et néo-zélandais, à comparer aux 278 milliards récoltés en 2025 – sont posés dans le but d’éclairer les élus et autres partenaires sociaux. Mais, d’après l’enseignant à l’UNC, « c’est un choix de société avant d’être un choix fiscal ».
Yann Mainguet