Aurélie Chan et Philippe Caplong : « Il y a une volonté générale de réduire les pesticides »

DNC : Quels types d’analyses sur les pesticides mène la Davar ?

Aurélie Chan : Il y en a deux. Nous tenons un registre de tous les produits importés. Les déclarations obligatoires, relatives aux autorisations administratives d’importation, sont remises aux douanes et ces documents nous permettent de vérifier que les produits sont bien homologués en Nouvelle-Calédonie. Second volet, nous organisons tous les ans, depuis 2006, un plan de surveillance sur les résidus de pesticides dans les produits végétaux consommés. Nous essayons de toucher l’ensemble de la production, tant locale qu’importée.

Philippe Caplong : Ce plan de surveillance s’ajoute à celui sur l’eau et sur l’agroalimentaire pour le miel, la viande, les œufs… Il y a un maillage pour surveiller toutes les substances actives.

Effectuez-vous des prélèvements ?

A.C : Oui. Chez les agriculteurs et les importateurs, nous effectuons des prélèvements de végétaux qui sont ensuite envoyés en analyse pour quantifier les molécules potentielles et ainsi vérifier si la réglementation est bien respectée. Des procès-verbaux peuvent être dressés, selon les résultats d’une enquête. Il y en a eu, dans le cadre du plan de contrôle, après examen des prélèvements de l’an passé.