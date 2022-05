Louis Mapou voyait un « consensus sur la nécessité de réformer » la fiscalité du pays. Son plan triennal a certes été approuvé par la majorité au Congrès, jeudi 5 mai, mais le président du gouvernement s’est heurté à une opposition frontale de la part des élus loyalistes. Parmi les nombreuses critiques (« manque » de concertation, de clarté…), celle d’un « mauvais moment » revient avec insistance.

« On a un vrai problème de timing. C’est le pire moment pour engager une réforme fiscale de cette importance », s’insurge Philippe Michel (Calédonie ensemble), pour qui « les Calédoniens commencent à subir les conséquences catastrophiques de la guerre en Ukraine ». Pour Philippe Blaise (Les Loyalistes), le contexte de « crise profonde » et d’inflation « invite à la prudence, de manière à préserver les entreprises, les ménages et la croissance économique ». À son sens, la réforme devrait viser 15 milliards de francs de rendement supplémentaire par an et non une trentaine.

« On ne va pas toujours demander à la France de nous aider »

Virginie Ruffenach (Avenir en confiance) craint que ces nouveaux prélèvements ne reposent « à 80 % sur les ménages » et « sacrifient » les Calédoniens. Sonia Backes (Les Loyalistes) demande le report du vote du texte, « non pas pour qu’il ne soit jamais étudié », mais pour dire au président Mapou de « prendre le temps d’écouter » l’opposition.

« Le pays traverse un moment difficile, convient Jean-Pierre Djaïwé (UNI), mais nous sommes aussi conscients de la responsabilité que nous avons », celle de prendre « les mesures qui s’imposent pour s’inscrire dans une trajectoire vertueuse. On ne va pas toujours demander à la France de nous aider ».