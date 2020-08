Après 102 jours sans nouvelles contaminations, quatre cas de Covid-19 ont été enregistrés dans une famille vivant à Auckland et l’origine de leur contamination est inconnue. La dernière contamination locale remontait à trois mois. Par mesure de précaution, la Première ministre, Jacinda Ardern, a placé la ville en alerte de niveau 3 : les habitants devront rester chez eux jusqu’à vendredi et les rassemblements de plus de dix personnes sont à nouveau interdits. Le reste du pays est placé en niveau 2, ce qui implique l’application des distanciations sociales. L’annonce a déclenché des achats de panique dans les supermarchés.

