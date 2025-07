Au revoir « Poupoune »

Les hommages pleuvent depuis l’annonce de son décès, le 25 juin. « Poupoune », le « Broussard au grand cœur » s’en est allé, sans crier gare, emportant avec lui une partie de l’histoire calédonienne et de sa Brousse natale. « On a à peine pris l’habitude de le voir sur un lit d’hôpital que ça y est, il était déjà parti. Mais finalement, c’était tout à fait lui ça : toujours très pressé, très impatient », raconte son petit-fils, Dylan Debien, se remémorant les week-ends de travaux sur sa propriété, à Témala. « Lorsqu’il montait encore à cheval, il nous faisait venir pour préparer les chargements de l’Ocef. Il nous disait de venir à 7 heures, mais lui, il était déjà là à 6 heures ! Puis, il montait sur son cheval, et nous regardait de loin. Ça, ça voulait dire : ‘’Bougez-vous !’’(rires). »

Une personnalité forte qui a épousé de nobles causes et s’est impliquée dans de nombreux domaines. À commencer par le sport. Vélo, football, basket, hippisme… « C’était un passionné », assure Gérard Pasco, ancien président de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie. La rencontre entre les deux hommes se fait en 1973, lors du Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie. « Lors de notre passage à Voh, plusieurs personnes, dont Poupoune, s’occupaient de la caravane du Tour et avaient organisé un pique-nique à la plage de Gatope. On avait passé une superbe journée. J’avais 15 ans, mais je m’en rappelle comme si c’était hier ! »

À Voh, Poupoune Debien est d’ailleurs à l’origine, avec son ami Gabriel Babin, de la construction de l’ancien vélodrome.