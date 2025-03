Au nom de la loi et des lettres

« C’est presque des méthodes d’investigation. On recueille toutes les pièces, la presse, les archives, les témoignages. On essaie de bâtir finalement, pas un dossier, mais un récit. » Même si l’homme distingue bien sa vie de magistrat et d’auteur, ces deux facettes ont un point commun : l’écriture. « Quand je me suis lancé, j’étais sur un poste dans lequel je n’avais pas d’écriture. J’étais dans un bureau au ministère de la Justice et ça me manquait. »

Le magistrat souligne que les mécanismes à l’œuvre sont bien différents. Dans l’écriture judiciaire, « il y a une sorte de précision mécanique qui laisse assez peu de place à l’imagination. C’est tant mieux parce qu’on n’est pas là pour faire de grandes discussions avec des opinions personnelles sur des décisions. Quand on écrit comme juge, on n’est pas là pour se faire plaisir ». Le ton est volontairement neutre et respectueux des justiciables. À l’inverse, « l’écriture littéraire permet d’avoir cette liberté qu’on n’a pas au quotidien. Ce qui fait une belle séparation et me donne plus d’équilibre dans le métier de juge ».

FOOTBALLEUR NAZI

Cette liberté, l’écrivain a voulu la retrouver. Et le hasard s’en est de nouveau mêlé. « Sur le deuxième bouquin, le sujet m’est tombé dessus comme ça, une procrastination sur Wikipédia. J’ai découvert le personnage d’Alexandre Villaplane, je fais quelques recherches, et je trouve ça incroyable qu’on ait le capitaine de l’équipe de France de football de la première Coupe du monde en 1930 qui soit devenu nazi et que rien ne soit écrit dessus. »

L’auteur applique les mêmes méthodes et sort Alexandre Villaplane, capitaine des Bleus et officier nazi en 2022. L’ouvrage se fait de nouveau remarquer. Où le hasard va-t-il ensuite conduire l’auteur ? Dans le Pacifique où il a posé ses valises ? « Face à l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, il faut rester humble. C’est une histoire extrêmement complexe, y compris pour ceux qui sont là depuis des générations. Donc, je pense que je n’oserai jamais m’aventurer sur ce terrain-là », assure-t-il. Luc Briand a de toute façon un autre sujet en tête : les femmes et les Années folles. Impossible d’en savoir plus. Un bon magistrat, et un auteur avisé, sait conserver le secret sur ses dossiers.

Fabien Dubedout