Au Mont-Dore Sud, l’étau ne se desserre pas

Les jours se suivent et se ressemblent dans la partie sud du Mont-Dore. Sans l’ombre d’une quelconque évolution, chaque matin, environ 3 800 personnes empruntent les navettes maritimes, du wharf du Vallon-Dore à destination de Boulari ou de Moselle. « C’est navette-boulot-dodo », décrit Quentin*, habitant de La Coulée. Jusqu’il y a peu, le Mondorien réalisait ce trajet tous les jours pour se rendre à son travail, avant de se rendre compte que « c’était juste invivable ». Désormais, il réside chez un proche la semaine à Nouméa et revient chez lui les week-ends.

LE SUD SE VIDE DE SES HABITANTS

Une alternative adoptée par bon nombre de personnes. Dont Marielle, résidant au niveau de l’école de La Briqueterie et travaillant en centre-ville. « Se lever tous les matins à 4 heures pour que le bateau arrive à 7 heures, c’était plus possible », partage-t-elle. Depuis juin, la jeune femme est donc hébergée chez sa sœur à Nouméa, en compagnie de son conjoint. Pourtant, même en ayant trouvé cette solution, leur quotidien reste compliqué. « Il faut vraiment être organisé quand on est habitant du Mont-Dore Sud. […] Nous avons dû faire venir notre voiture par barge, ce qui nous a coûté très cher, mais il faut aussi prévoir la nourriture pour nos animaux qui restent sur place la semaine, pouvoir rentrer chaque week-end, se recharger suffisamment en gaz et en essence… C’est tout un trafic, et honnêtement, au bout du cinquième mois, ça commence à se sentir au niveau de la fatigue. […] On se dirige vers les fêtes, ça va être pesant si ça n’évolue pas », confie-t-elle.

Une situation également ardue pour les entrepreneurs et entreprises de la zone, qui voient leur chiffre d’affaires s’écrouler. Garagiste depuis 1997 sur Nouméa, André* dépeint une « catastrophe totale » depuis le 13 mai et l’impossibilité de traverser la RP1. « Tout le monde pense que les navettes ça sauve les gens, mais absolument pas. Avant, je pouvais faire des journées en continu. Maintenant, il faut que je sois à 16 h 45 au plus tard à Moselle pour rentrer au Mont-Dore. Puis, dans le cadre de mon travail, je vais régulièrement chercher des pièces à Ducos. Là, je ne suis pas véhiculé, donc ce n’est pas pratique. » En plus, la baisse des demandes des particuliers a fait chuté son chiffre d’affaires de 70 % depuis les émeutes. « Entre les gens qui partent et ceux qui n’ont plus d’argent, les appels sont très aléatoires. »