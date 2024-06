Au moins huit milliards de pertes pour la capitale

Le conseil municipal de Nouméa s’est réuni le 20 juin pour l’approbation des comptes administratifs 2023. L’occasion de faire le point sur les conséquences des destructions évaluées au minimum à huit milliards de francs (routes, écoles, médiathèques, caméras, véhicules, etc.) Comme les autres communes, Nouméa ne perçoit plus les paiements de la Nouvelle-Calédonie. La ville pourra payer les salaires de juin et juillet, mais sans pouvoir s’acquitter des charges sociales de la Cafat. Le 19 juin, elle avait annoncé ne plus pouvoir assurer les aides de première nécessité par le biais du CCAS, qui coûtent environ 6 millions de francs par mois pour 500 à 600 personnes en grande précarité.