[DOSSIER] Au gouvernement, la bévue de trop ?

♦ MANDAT DE REPRÉSENTATION

Le membre du gouvernement Mickaël Forrest (UC) et les trois élues du Congrès qui l’accompagnaient, Isabelle Kaloi-Bearune (UC), Marie-Line Sakilia (ancienne UC, non inscrite) et Maria Isabella Saliga-Lutovika (ex-Éveil océanien, ex-Les Loyalistes, non inscrite), ont été présentés, le 17 juillet, premier jour du Congrès des colonies françaises organisé par le Groupe d’initiative de Bakou, comme envoyés au nom de leur institution respective. Or, aucun d’entre eux n’avait reçu de mandat. Le président de l’exécutif, Louis Mapou, l’aurait rappelé à Mickaël Forrest, d’après un élu.

Certes, cette représentation ne constitue ni une infraction pénale, ni une infraction juridique, mais relève d’une question politique et diplomatique. L’adhérent de l’UC explique que l’organisation a commis une erreur. « Après le premier panel du 17 au matin, j’ai fait changer mon titre comme celui de tous les autres élus. » Victor Tutugoro (UPM) estime que ce déplacement « met le président et le gouvernement en difficulté. Il aurait pu ne pas s’y rendre lui-même ».