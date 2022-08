Virginie Ruffenach a annoncé qu’elle ne serait pas candidate à la présidence du Congrès. L’année dernière, une partie de son groupe ne l’avait pas soutenue. Depuis, les élus macronistes ont quitté le navire et crée leur propre alliance avec Générations NC, Les Loyalistes. « Avec sept élus, nous pensons que nous n’avons pas la légitimité de présenter un candidat », affirme la cheffe de groupe.

Les Loyalistes seront à 12 élus et Calédonie ensemble à 6. L’Avenir en confiance se dit prêt à voter pour un candidat loyaliste « afin que les institutions reflètent le partage des responsabilités ». Reste à savoir si les deux autres formations qui ont évolué ces dernières semaines dans une même stratégie proche du pouvoir national présenteront un candidat commun. Sachant que ce sera au final l’Éveil océanien qui pourra faire la différence entre indépendantistes et non indépendantistes.

Par ailleurs, le groupe n’a pas souhaité participer aux questions au gouvernement jeudi, jugé comme étant une « parodie de démocratie où les questions comme les réponses sont convenues d’avance ». Cet exercice, juge l’Avenir en confiance, semble « inapproprié » dans le contexte politique puisqu’il n’apporte « aucune réponse aux réelles préoccupations des Calédoniens ». « Nous ne sommes pas là pour jouer », tance Virginie Ruffenach.

Il est rappelé que le groupe avait déposé le 13 juillet un vœu pour l’ouverture du dialogue entre les acteurs locaux afin de préparer le processus de sortie de l’Accord de Nouméa. « Juin 2023, c’est demain, note Alcide Ponga. La date approche et beaucoup de Calédoniens se demandent ce qu’il se passe. Il va falloir qu’on se mette autour de la table ! »