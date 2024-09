[DOSSIER] Au Congrès, changement de majorité ?

En 2019, à la suite des provinciales, un nouveau parti émerge sur la scène politique locale. À la Maison bleue, les quatre voix de l’Éveil océanien (EO) permettent à Sonia Backès (Les Loyalistes) d’accéder à la présidence. Au Congrès, les trois représentants donnent une majorité à Roch Wamytan (UC-FLNKS et Nationalistes), défendant une vision d’équilibre dans les institutions. Les prémices d’une majorité océanienne, estime alors l’élu indépendantiste. « Le temps est venu d’imprimer dans ce pays du Pacifique le sceau historique du marqueur océanien. »

Le parti charnière contribue à asseoir les indépendantistes à la tête de la Nouvelle-Calédonie en 2021. Et participe, à chaque scrutin pendant quatre ans, à faire réélire Roch Wamytan. Un « accord de stabilité institutionnelle » est même signé entre l’UNI, l’UC-FLNKS et Nationalistes et l’Éveil océanien. Mais, l’alliance connaît des moments difficiles qui affectent « le chemin parcouru ensemble depuis 2019 », regrette Milakulo Tukumuli en 2022. Finalement, la majorité océanienne, affaiblie par la difficulté à réformer et les prises de position de chacun, ne survit pas au cataclysme des émeutes, qui laissent le pays meurtri. « Un point de rupture », affirme Vaimu’a Muliava, démissionnaire du gouvernement mercredi 28 août, la veille de l’élection.

« UN CHOIX HISTORIQUE »

L’EO reprend ainsi sa place « centrale » dans l’hémicycle avec trois voix, évinçant la suivante de liste, Maria Isabella Saliga-Lutovika, qui vote désormais aux côtés des indépendantistes. « Notre histoire a commencé au Congrès, nous terminons là. Nous retrouvons notre liberté et notre indépendance. » Une façon également de conforter le parti en tant que « troisième force politique de la Nouvelle-Calédonie » (11 000 voix aux législatives contre 6 000 aux provinciales de 2019), selon Veylma Falaeo. Contre toute attente, la première femme présidente du Congrès a bénéficié du retrait des candidatures de Naïa Wateou (Les Loyalistes et Le Rassemblement) et de Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble) dès le deuxième tour. « Un choix historique de considérer l’existence de la voie médiane et de lui confier l’organisation » de l’institution.

La volonté, avant tout, de sanctionner la politique de Roch Wamytan et la signature du mémorandum de coopération avec le Parlement de l’Azerbaïdjan en avril. « Ce n’était pas concevable qu’il continue de porter la voix des Calédoniens alors qu’il est incapable de condamner les exactions », appuie Gil Brial (Les Loyalistes). « La “majorité océanienne” était une majorité ethnique et elle a démontré ses limites », pose Nicolas Metzdorf.

L’Éveil océanien, déterminé à présenter sa candidate jusqu’au troisième tour, ce qui aurait amené à la victoire de Roch Wamytan, apparaît ainsi comme la seule solution afin d’éviter « d’aller dans le mur », selon Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble). Pas de doute, pense Pierre-Chanel Tutugoro (UC-FLNKS et Nationalistes), le « scénario [était] prévu depuis deux – trois semaines ». Une stratégie niée par les principaux intéressés.