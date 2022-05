Les quatre cardiologues ont démissionné en décembre. Leur contrat prend fin en juillet. S’ils partaient tous, la coronarographie (spécialité de la cardiologie), installée sur le territoire depuis quinze ans, disparaîtrait. Or, c’est elle qui permet de traiter les infarctus. Il resterait alors l’évasan, plus coûteuse et plus longue. Ce que dénoncent les praticiens ? Le salaire, certes, « mais surtout les conditions de travail » : les congés non posés, les astreintes trop fréquentes, le statut, le manque de perspectives, le sous-effectif, l’épuisement, les moyens mis à disposition au quotidien. « Les mesures nécessaires ne sont pas prises assez vite », note l’un d’eux. Les cardiologues ont écrit au gouvernement et à la direction pour faire part de leurs revendications et de leurs inquiétudes.

Quel devenir pour la prise en charge des patients ? Thierry de Greslan, président de la CME au CHT, l’affirme : leurs demandes sont bien prises en compte. « On a, entre autres, acté la création d’une salle de rythmologie pour la fin de l’année, une meilleure rémunération pour les astreintes et on travaille au recrutement. » D’autres services vivent le même scénario. Le Médipôle peine à recruter des professionnels qui ne trouvent plus d’intérêt à venir ici, la Métropole offrant de meilleures opportunités.