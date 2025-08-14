Au CHT, « l’épuisement professionnel »

Le service des urgences est-il le réceptacle de tout ce qui dysfonctionne ?

Ils sont au carrefour – mais comme d’autres services – des arrivées du flux. On prend tout le monde, quelle que soit la pathologie. C’est un service ouvert H24 qui suppléer les manques d’autres structures. Les professionnels des urgences ont des compétences très spécifiques.

Vous dites que les patients arrivent dans un état plus grave ?

Est-ce la paupérisation, l’accès direct aux soins, les problèmes financiers pour avoir des médicaments, une peur d’aller se faire soigner ou l’éloignement du centre de référence ? Toujours est-il que les personnes arrivent effectivement dans un état plus grave. Les gens peuvent aussi revenir parce qu’on les fait sortir plus tôt et qu’il n’y a pas de réseau de santé autour d’eux.

Cela étant, il n’y a pas eu de patients laissés à la porte.

Comment qualifieriez-vous la médecine qui est pratiquée actuellement ?

La conscience professionnelle fait que le soin reste toujours la priorité. Les soignants font leur maximum avec les moyens à leurs dispositions. Mais l’inquiétude est là.

L’UT CFE-CGC estime que la direction du CHT n’a pas pris la mesure de la crise malgré les alertes répétées.

Le contexte de pénurie mondiale et dans l’Hexagone est connu, donc l’arrivée massive de personnel reste en question. Nous ne sommes pas un eldorado : l’expérience nous a montré, sur plusieurs années, qu’il y a une dégradation de l’attractivité du territoire. Et nous avons alerté sur les besoins des agents. Quand les décisions ne sont pas prises au regard de ces multiples facteurs, vous pouvez affirmer que ce n’est pas anticipé.

Après il y a aussi un biais cognitif de se dire, les soignants répondront toujours présent, donc on attend trois mois pour faire ceci ou cela, mais pour les soignants c’est 90 jours et 90 nuits de galère. C’est pour cela que nous avons été peinés du communiqué de la direction disant que le manque temporaire de soignants était en lien avec les vacances scolaires. Ça a choqué tout le monde. Vous imaginez, pour des gens qui ne voient pas leur famille parce qu’ils font des heures supplémentaires, voient leurs collègues tomber en arrêt maladie, viennent suppléer, font tout ce qu’ils peuvent…

Les personnes arrivent dans un état plus grave.