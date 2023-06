Attaque de requin à Poum, un pêcheur décède

Dimanche 28 mai, un chasseur sous-marin d’une quarantaine d’années a été mortellement mordu par un requin non identifié près de l’îlot Twagne, à Poum. C’est la deuxième attaque mortelle de l’année, après la mort d’un touriste australien sur la plage très fréquentée du Château royal, à Nouméa.

Après le drame, la maire Henriette Hmae a adressé ses « condoléances à la famille et au clan » du « pêcheur habitué de la baie ». Dans son communiqué, elle explique l’incompatibilité de mesures restrictives semblables à celles en cours à Nouméa dans une commune où « la population est tournée vers la mer ». C’est « à la fois un monde invisible, où vivent les ancêtres, et un monde visible, où les pratiques de pêche font le quotidien de nombreux habitants ». « Cette communion avec l’espace marin ne permet pas d’envisager une mesure d’interdiction, générale et inadaptée à notre commune », poursuit-elle.

La maire a toutefois appelé à une certaine vigilance, en déplorant « l’augmentation dramatique de ces faits sur le territoire » et en incitant à respecter « les règles de prévention ». La dernière attaque mortelle au large de la commune remonte à 2000. Un squale avait tué un pêcheur au niveau de la passe.