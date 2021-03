La décision de procéder à de nouveaux prélèvements et l’éventuel déclassement de certaines espèces ont fait réagir les associations environnementales, EPLP et Sea Shepherd Nouvelle-Calédonie.

Les associations ont, une fois encore, manifesté leur opposition aux prélèvements, jugés « inutiles » et « inefficaces ». Sea Shepherd rappelle que sa pétition contre cette pratique a été signée par plus de 53 000 personnes et s’étonne de cette décision, alors que la province avait, selon elle, en 2020, concédé que les prélèvements n’entraînaient pas de diminution avérée du risque d’attaque. Face à l’accroissement du risque requin, lié à l’augmentation de la population (+ 60 % en 30 ans), des bateaux et la démocratisation des activités nautiques, Sea Shepherd affirme avoir proposé à maintes reprises de « réelles mesures pérennes et non létales ayant fait leurs preuves auprès de vrais spécialistes » telles que l’amélioration de la qualité des eaux usées rejetées en mer, la lutte contre les déchets organiques, l’acquisition de connaissances scientifiques, la sensibilisation, le renforcement des contrôles et l’application de sanctions.

EPLP va dans le même sens, tout en préconisant une surveillance constante (guetteurs) sur les sites très fréquentés, la mise en place d’un numéro vert gratuit de signalement. À propos de l’accident de dimanche, elle demande que les autorités justifient de la qualité de l’assainissement du complexe et dénonce, par ailleurs, leur manque de réactivité sur l’interdiction de baignade, alors que la présence d’un squale de grande taille aurait été notifiée en amont. En lieu et place des abattages, EPLP plaide pour des pêches non létales et l’application du protocole de « réponse immédiate » du Dr Éric Clua : des pêches circonscrites dans la zone immédiate de la morsure dans les 48 heures, de requins répondant au profilage effectué à l’autopsie de la victime, avec exploration de l’estomac des squales en les faisant « vomir ». Et l’élimination uniquement dans le cas où des restes humains sont observés.