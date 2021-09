Certes, les décideurs avancent : la campagne de vaccination se poursuit, quoique toujours trop lentement avec un peu plus de 30 % de vaccinés (68 216 personnes). Lundi, le Congrès va se pencher sur l’obligation vaccinale à l’entrée sur le territoire et certains réclament la vaccination obligatoire pour tous. Mais c’est à plan général et concerté qu’appellent les forces vives du territoire.

C’est dans ce contexte que le CHT, le Medef, la CCI, la CPME et la CPS co-organisent les premières Assises du Covid. Elles réuniront, vendredi après-midi à la CPS, sur invitation uniquement, les représentants du monde médical, les partenaires sociaux et économiques, les institutions, les services publics, les coutumiers et les experts. L’idée, explique Kader Saïdi, est de « restituer nos travaux scientifiques et factuels et nos recommandations en matière sanitaire, économique ou encore de droit du travail, qui sont destinés à être rendus publics, et d’obtenir un consensus, qu’elles soient acceptées par le plus grand nombre ».

« Nous espérons obtenir des décideurs la création d’une cellule de crise Covid demandée depuis l’installation du 17e gouvernement et un plan d’action à mettre en branle dès maintenant », ajoute Mimsy Daly.