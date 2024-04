Assassinat à Hienghène

Le 27 mars au matin, à la tribu de Panié, un homme a tué son beau-frère par arme à feu. Le fils de la victime qui a tenté de s’interposer a été frappé.

L’auteur, qui avait des antécédents de violences et de séjours en milieu psychiatrique, avait déjà été expulsé d’une tribu en raison de son comportement. Il a indiqué qu’il cherchait à intimider son beau-frère après des insultes proférées à l’égard de sa famille. Il a été mis en examen pour assassinat et violences aggravées sur mineur de moins de 15 ans, et placé en détention provisoire.