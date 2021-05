Multinationale contre entreprise locale

Epureau a décidé de ne pas se laisser faire et a déposé un nouveau recours au tribunal administratif pour obtenir des indemnités par rapport au manque à gagner sur ce contrat qu’elle aurait dû décrocher. En 2019, le tribunal administratif condamne la mairie à verser à Epureau la somme de 35 millions de francs, sans compter les frais de justice, « au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution ». La mairie ne souhaite pas en rester là et fait appel devant la cour administrative d’appel de Paris qui, le 9 avril dernier, a enfoncé le clou et alourdi la sanction en la portant à 53 millions de francs. Sollicitée, la commune n’a pas souhaité commenter cette décision et nous a fait savoir qu’elle envisageait de se pourvoir en cassation. Elle dispose pour cela d’un délai de trois mois.

Tugdual Piriou est plutôt satisfait que ce marathon judiciaire s’achève. Il lui laisse toutefois un goût amer. « Je suis dégoûté de tout ça et nous avons d’autres dossiers du même genre. Je ne comprends pas pourquoi la ville défend les intérêts d’une multinationale plutôt que ceux d’une société calédonienne qui faisait une meilleure offre », souffle le gérant. D’autant que faire des recours devant les tribunaux représente un risque pour la société, aussi bien financier que pour décrocher d’autres contrats. Le patron d’Epureau a toutefois reçu des soutiens d’autres chefs d’entreprise qui l’ont félicité et encouragé dans sa démarche.

Les Dumbéens pourront aussi lui être reconnaissants, même si ce sont eux qui vont devoir payer son indemnisation. S’il n’a pas décroché le contrat, la concurrence qu’il a imposée a permis de revoir sérieusement à la baisse le montant du contrat et donc des bénéfices prélevés sur le service de l’assainissement. Epureau a calculé que le marché représentait tout de même entre 196 et 284 millions de francs de bénéfices avec un prix au mètre cube réduit de l’ordre de 25 % et une baisse des volumes. L’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir a saisi l’Autorité de la concurrence sur ce dossier, mais également sur le contrat de la gestion du « Grand Tuyau », qui est d’ailleurs en cours d’attribution. La saisine, déposée en septembre 2018, n’a toujours pas fait l’objet de communication de la part de l’Autorité.

