La Chambre de métiers et de l’artisanat a dressé l’état des lieux du secteur pour l’année 2021, marquée par un contexte dégradé, deux confinements et un manque de visibilité « dans la perspective de la dernière consultation référendaire ».

Les chefs d’entreprise ont « su faire preuve de résilience », même si la situation des sociétés « les plus fragiles appelle à la vigilance ». L’an dernier, un plus grand nombre d’artisans (6 sur 10) « a eu un moindre niveau d’activité », et ce, peu importe leur taille, leur localisation et leur secteur d’activité, ainsi qu’une dégradation des liquidités.

Les structures les plus petites ont connu des difficultés de trésorerie et un revenu en recul. Une partie des artisans s’est appauvrie (40 % se sont rémunérés sous le SMG, soit 10 points de plus qu’en 2020).

Cependant, note la CMA, les chiffres témoignent d’une certaine « capacité de résilience » : chiffre d’affaires annuel moyen, investissements et dynamique d’emploi sont stables sur un an. Les effectifs ont été préservés (plus de 6 600 salariés) et les entreprises se sont adaptées en diversifiant leur clientèle.

« Le tissu artisanal s’est ainsi maintenu. » Il représente 29 % des entreprises du secteur marchand. Les pertes dans le bâtiment (- 277 établissements) ont été compensées par une augmentation des entreprises (+ 233) au sein des trois autres secteurs : service à la personne, alimentation et production-fabrication.

En 2020, l’artisanat avait généré près de 160 milliards de francs de chiffre d’affaires.