Un deuxième lot de 2 340 doses du vaccin Pfizer-BioNTech nous est parvenu en fin de semaine dernière. Elles ont été, là encore, offertes par l’État. Elles permettront de vacciner 1 200 personnes supplémentaires (8 500 sur le premier envoi). La Nouvelle-Calédonie avait vacciné, lundi, 1 118 personnes. Ces données seront actualisées, chaque semaine, sur le site du gouvernement. La phase de vaccination en cours concerne, on le rappelle, les professionnels au contact des voyageurs (2 500 personnes), les personnes voyageant pour un motif impérieux, les résidents et le personnel des maisons de retraite (3 000 personnes). La vaccination est gratuite et non obligatoire. Un numéro vert a été mis en place pour toutes les questions relatives au sujet : le 05 00 33. Il a traité plus de mille appels depuis le 20 janvier. Vendredi dernier, trois cas de Covid-19 « faiblement positifs » ont été détectés en quatorzaine.