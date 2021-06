Après les sessions d’échange et de travail sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie à Paris, les Calédoniens y verront peut-être un peu plus clair. Un cadre a été défini concernant la période post-référendaire.

Si la date de la troisième consultation, fixée au 12 décembre prochain, ne fait pas l’unanimité, tous les responsables politiques calédoniens présents à Paris se sont dits satisfaits de ces séquences d’échange autour de l’avenir institutionnel du territoire. Elles ont aussi permis de fixer un calendrier pour la période de transition post-référendaire. On sait dorénavant qu’à partir du 13 décembre, la Nouvelle-Calédonie aura jusqu’au 30 juin 2023 pour préparer la sortie de l’Accord de Nouméa avec « un projet consensuel », selon les termes employés par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Première étape

Les Calédoniens inscrits sur la liste spéciale devront donc une nouvelle fois choisir entre le « oui » et le « non » à l’indépendance, à la différence qu’ils auront pu prendre connaissance du document de l’État détaillant les implications ( juridiques, économiques et financières, matérielles, …). Son contenu, après l’insertion des remarques formulées par les différentes délégations, sera diffusé prochainement auprès des Calédoniens.

Deuxième étape

Dès le lendemain, le 13 décembre, une période de discussion s’ouvrira jusqu’au 30 juin 2023, maximum. Elle servira à acter les nouvelles institutions de la Nouvelle- Calédonie, que celles-ci s’inscrivent dans l’indépendance (en cas de « oui ») ou dans la République française (en cas de « non »).

Elle permettra aussi d’aborder et de définir, avec l’aide de l’État, les sujets vitaux : inégalités sociales et économiques, avec une réflexion sur l’évolution de la fiscalité, système éducatif, poursuite du rééquilibrage, bilan de la décolonisation, place de la Nouvelle- Calédonie dans son environnement régional ou encore la définition d’un chemin coutumier pour œuvrer à la réconciliation des mémoires et, bien entendu, la question du corps électoral (voir plus loin).