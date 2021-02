Les forces armées de Nouvelle-Calédonie et la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques ont procédé à une mission d’appui et de soutien aux populations des Loyauté jeudi dernier, après le passage de la dépression tropicale forte Lucas. Un avion-cargo a acheminé 200 kg de matériel pour la réparation des réseaux électriques, huit techniciens et une équipe de reconnaissance. Vendredi, des kits de première nécessité contenant des ustensiles de cuisine, des produits d’hygiène et des outils ont été expédiés à Tiga et Ouvéa dans le cadre d’un partenariat avec la Croix-Rouge. L’armée a fait don de 200 matelas à la Croix- Rouge. Les besoins se font encore ressentir.