« Après la vaccination contre la Covid-19, tous les participants ont développé des anticorps »

DNC : Pourquoi avoir lancé une étude sur la réponse immunitaire de la population de Nouvelle-Calédonie à la vaccination contre la Covid-19 ?

Catherine Inizan : Les études d’efficacité des vaccins au niveau international n’avaient pas montré de différence de réponses entre les communautés. Au moment du déploiement du vaccin sur le territoire, nous souhaitions confirmer la qualité de la réponse au vaccin, en Nouvelle-Calédonie aussi. Les prélèvements ont été réalisés entre janvier et août 2022 auprès de 585 participants à leur domicile. Ces personnes incluses dans les centres de vaccination étaient volontaires pour participer à cette étude, qui est d’ailleurs l’une des premières en Nouvelle-Calédonie réalisées en population générale, non malade.

Et d’après les résultats, la réponse immunitaire à la vaccination est bonne…

Oui. À la suite de la vaccination, tous les participants ont développé des anticorps, détectables un mois, mais aussi six mois après la troisième dose. Tout le monde a donc conservé ses anticorps et bien répondu à la vaccination. Quels que soient les communautés d’appartenance de la Nouvelle-Calédonie, l’âge et le sexe. Les Océaniens étaient représentés dans d’autres études sur la réponse à la vaccination, mais de façon bien moindre que les autres communautés. Il y avait donc également besoin d’une confirmation : que la réponse immunitaire était efficace au sein des populations du Pacifique.

D’autant que « les Océaniens sont à risque de faire un Covid sévère » selon la restitution de l’étude…

L’obésité est malheureusement très répandue en Nouvelle-Calédonie et est connue comme un facteur de risque de Covid sévère. Des études américaines ont démontré que les gens du Pacifique étaient plus à risque de développer des formes sévères de Covid. Il a été observé, en outre, en Nouvelle-Calédonie, dans les services de réanimation, une plus forte représentation des populations du Pacifique parmi les personnes hospitalisées. D’après nos résultats, les Océaniens répondent bien au vaccin, d’où l’intérêt de vacciner cette population à risque.