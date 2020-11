Depuis une semaine, des tensions secouent la tribu de Rho, dans le district de Guahma à Maré, en raison d’un différend sur l’installation d’un étudiant pasteur hors procédure habituelle. Lundi, des troubles ont été occasionnés avec des destructions et incendies de voitures et de maisons. Une personne a été légèrement blessée. Des familles ont tout perdu, ont été poussées vers la sortie et finalement évacuées. Des moyens de gendarmerie importants, quatre pelotons de gendarmes mobiles et de l’antenne du GIGN, ont été déployés par le haut-commissariat. Des enquêteurs de la brigade de recherches de Nouméa sont aussi sur les lieux pour diligenter des procédures judiciaires, menées sous l’autorité du procureur de la République. Le haut-commissaire, Laurent Prévost, a appelé chaque partie au calme et à la responsabilité dans le respect de la loi afin d’éviter de nouveaux incidents et dommages. Le Sénat coutumier a également appelé au calme.