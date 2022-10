« TOUJOURS LE PREMIER SUR L’EAU »

Grand utilisateur des réseaux sociaux, il est parvenu dès l’an dernier à se faire remarquer par les organisateurs de la Coupe du monde, qui l’ont invité une première fois, puis une seconde cette année. Le prodige a participé en septembre à deux étapes. Bilan : cinquième en Espagne, deuxième en France dans la catégorie U19 (il n’a encore que 16 ans).

« Toutes ces heures d’entraînement ont porté leurs fruits. Je suis très fier des résultats, et ça me rassure beaucoup », savoure-t-il, heureux de débarquer sur le circuit international. « C’était un objectif personnel, je voulais l’atteindre tôt ou tard. Ça me donne envie de continuer dans le monde du kite, de découvrir de super beaux pays… »

Antoine sera de retour en Nouvelle-Calédonie fin novembre. Son entraîneur, Nicolas Delmas, viendra diriger un stage./ A.O.

Monsieur est servi : après un stage au Maroc, il rejoindra en novembre le spot brésilien de Taiba, où il est invité à une étape de la Coupe du monde senior. « Je travaille plein de nouvelles figures, je vais essayer de les réussir au Brésil. J’y vais pour me faire repérer (par des sponsors, NDLR), après je rentre et je m’entraîne au maximum. »

Nicolas Delmas, entraîneur national au sein de la Fédération française de voile, croit en son nouveau protégé. « Il est hyper rigoureux, c’est toujours le premier sur l’eau, le plus motivé… Et il est hyper physique, il a un très bon rapport poids-puissance. » Avec ses 57 kilos pour 1,65 m, son assiduité aux séances de yoga et de crossfit, il affiche des mensurations et des qualités de gymnaste, très appréciées dans sa discipline. Bref, « c’est l’un des plus gros potentiels au niveau national », la France faisant partie des meilleures nations dans le petit monde du kite.