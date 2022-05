Le FC Nantes s’est imposé en finale de la Coupe de France de football face à l’OGC Nice (1-0), le samedi 7 mai.

Il s’agissait du quatrième titre pour le club, le premier depuis 21 ans. L’entraîneur calédonien Antoine Kombouaré, formé au FC Nantes, a réussi à métamorphoser l’équipe depuis son arrivée en février 2021.

Il évoque une victoire « presque miraculeuse » et le « plus grand moment » de sa carrière d’entraîneur. « Il y a un an, on pouvait crever et aller en Ligue 2 et là, on va faire la coupe de l’UEFA », a-t-il déclaré aux journalistes. Le vainqueur de la Coupe de France est en effet directement qualifié pour la prochaine édition de Ligue Europa (2022-2023).