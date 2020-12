Vendredi dernier, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a annoncé sa décision d’annuler les festivités de Noël, la Fête de la lumière et les animations quotidiennes au kiosque à musique de la place des Cocotiers. C’est « la décision la plus difficile qu’il ne me soit arrivé de prendre dans ma vie de maire », a-t-elle indiqué. Parmi les raisons avancées : la solidarité envers les populations et les entreprises touchées par les violences, notamment Vale et la SLN, et la volonté de ne pas alourdir l’engagement des forces de sécurité. Le maire se réserve l’opportunité d’organiser, dans un dispositif allégé, la venue du père Noël ou le feu d’artifice de la nouvelle année. À noter que les dégradations de la semaine dernière sur les quais Ferry et l’avenue Gallieni ont été évaluées à 38 millions de francs pour la ville. Six personnes ont été condamnées vendredi pour leur implication dans ces faits de violence, à des peines allant de quatre à 22 mois de prison ferme.