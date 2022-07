DNC : Vous n’êtes pas totalement inconnue en Nouvelle-Calédonie. En 2012 et 2013 vous étiez consule adjointe. Comment appréhendez-vous votre retour avec un nouveau poste ?

Annelise Young : Je reviens dix ans plus tard, à une période intéressante, puisque nous avons en Australie un nouveau gouvernement depuis six semaines. Les priorités annoncées trouvent un vrai écho dans le Pacifique, et les liens avec la France sont en train d’être renoués, donc c’est un bon moment pour travailler à Nouméa.

Est-ce un choix de revenir ?

J’avais envie de revenir ici parce que je parle français et j’ai travaillé dans le secteur minier. Je comprends l’importance de ce secteur dans l’économie locale et les liens créés avec des entreprises australiennes. Enfin mon mari m’a incitée à postuler : il était venu me rendre visite il y a dix ans et s’était rendu compte de la qualité de vie à Nouméa. J’ai hâte de faire découvrir à mes enfants les endroits et les activités que j’avais aimés.

Le renouveau de la relation entre l’Australie et la France a bien sûr un impact direct sur mon travail

Lors de leur rencontre, Emmanuel Macron et Anthony Albanese ont insisté sur leur volonté de renouer une relation de confiance. De quelle manière ces discussions influenceront-t-elles votre rôle de consule ?

En tant que consule générale, je représente le gouvernement australien. Le renouveau de la relation entre l’Australie et la France a bien sûr un impact direct sur mon travail, d’autant que l’État est un partenaire clé pour nous ici.

Plus précisément, MM. Macron et Albanese ont publié un communiqué conjoint qui définit trois piliers pour notre programme de coopération : défense et sécurité ; changement climatique ; éducation et culture. J’ai l’opportunité, en tant que fonctionnaire, de faire des propositions. Par exemple, j’ai insisté pour que la promotion de la section internationale australienne, lancée ici en Nouvelle-Calédonie, soit intégrée dans le programme de coopération.