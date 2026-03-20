Anne-Laure Dotte et Stéphanie Geneix-Rabault : « La chanson fait pont entre les Hommes »

DNC : Comment mesurer la vitalité d’une langue ?

Anne-Laure Dotte : Il y a une vingtaine d’années, l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, NDLR) a établi neuf critères officiels, assez consensuels au niveau international. Ils sont dotés d’une échelle de 0 à 5, c’est très mathématique. Tous se valent, il n’y a pas de critères plus importants que d’autres.

Une moyenne est calculée et une langue est ainsi qualifiée de sûre, moribonde, très en danger, morte… Les critères sont démographiques, sociolinguistiques, mais aussi purement matériels en termes de ressources : une orthographe codifiée ou non, etc.

J’ai travaillé avec l’Académie des langues kanak. La Nouvelle-Calédonie en compte, selon le consensus, autour de 30 et nous observons que leur vitalité est très variable. Elles déclinent au fur et à mesure du temps, même si certaines résistent bien. Les situations sont très hétérogènes. Mais aucune langue n’est en bonne santé.

Quels rôles peut jouer la musique ?

Stéphanie Geneix-Rabault : La chanson permet de donner à entendre les langues kanak, mais aussi toutes les autres langues parlées par les communautés en Nouvelle-Calédonie : le bislama, le tahitien, le wallisien, le futunien, le vietnamien, le bahasa, le breton, le corse… On en recense près de 70. De nombreux exemples démontrent que la chanson participe à revitaliser la transmission des langues ainsi que des éléments culturels qui sont un peu en voie de déperdition. Parce qu’elle va être mobilisée par des locuteurs comme des non-locuteurs. La chanson va aussi toucher des personnes qui n’ont pas nécessairement envie d’apprendre la langue ou de la parler, mais qui vont la chanter. Chanter permet donc de drainer beaucoup plus de monde que de raconter une histoire, par exemple.

Quels sont les terrains de pratique : l’école, la tribu… ?

S. G-R : On retrouve la chanson vraiment partout. Elle nous accompagne de la naissance jusqu’à la mort. Ensuite, selon les contextes, elle a des usages et des fonctions qui sont bien différents. Elle est toutefois omniprésente autour de nous, au quotidien, et en particulier en Océanie : une prière avant de manger, une chanson avant d’entrer pour accompagner une femme qui va se marier, une chanson pendant le culte, des chants de deuil, etc. Elle est donc présente dans la vie intime et publique.