Anaïs Toven : La concurrence était rude ! Toutes les filles étaient belles. C’est vrai qu’il y avait beaucoup de messages encourageants me concernant, mais pour moi ça a été une vraie surprise ! J’étais la plus jeune, pas la plus grande (NDLR : 1,70 m), je n’ai pas totalement confiance en moi alors quand j’ai entendu mon nom, je n’y ai pas cru ! Je suis très très heureuse.

Étiez-vous intéressée auparavant par le monde de la beauté, de la mode ?

Forcément, avec les réseaux sociaux, on suit les Miss France, les Miss Calédonie, les mannequins. Mais la mode, je la voyais de loin. Ce n’était vraiment pas ma priorité !

Qu’est-ce qui a, selon vous, joué en votre faveur ?

Ça a pu être beaucoup de choses puisqu’on sait maintenant qu’une Miss n’est pas élue seulement pour son physique, sa beauté. Il faut aussi qu’elle ait de la culture générale, qu’elle sache parler. Je sais simplement que je suis sérieuse et appliquée. Quand on me demande de faire quelque chose, je m’y mets sérieusement. Et puis avec la natation, je suis compétitive et j’ai appris à gérer le stress et les concurrents. Grâce à cela, je suis aussi à l’aise dans les déplacements, les plannings chargés, j’ai appris à voyager sans mes parents. Les voyages ne me font pas peur, bien au contraire… et cela a pu compter.

Quel genre de jeune fille êtes-vous ? Et à quoi ressemble votre quotidien ?

Je n’ai pas un fort caractère. Je dirais que je suis plutôt douce. Et surtout, je reste simple et très positive. Je n’écoute pas les avis négatifs et j’avance. Cela vient du sport et de mon éducation.

Au niveau des passions et des loisirs, j’ai arrêté la natation durant mon année de bac parce qu’il était difficile de gérer les deux. Mais ça me fait toujours plaisir de nager. Ensuite, j’ai eu ma première année à l’Université, mon permis de conduire à passer, puis l’élection, donc je n’ai pas eu trop le temps de faire autre chose. Mais de manière générale, j’aime bien lire, je suis très calme et posée, j’aime mes petits moments seule, de relaxation et d’évasion. Je suis plutôt casanière et j’adore passer du temps en famille.

On a déjà parlé de votre métissage. De quelle manière vous a-t-il façonnée ?

J’ai pris le positif des deux côtés et c’est ce qui fait la jeune femme que je suis aujourd’hui. Je suis très fière de mes origines. Le métissage apporte une certaine ouverture d’esprit, une facilité d’adaptation, une simplicité face aux gens et au monde qui nous entoure.