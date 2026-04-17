Alphonse Humbert, « condamné de presse »

Né à Paris en 1844 dans le milieu de la petite bourgeoisie cultivée – son père est vendeur d’estampes, sa mère tient un cabinet de lecture – Alphonse Humbert, excellent élève, doit renoncer à Polytechnique après une fièvre typhoïde. Très tôt engagé en politique sous le Second Empire, il est emprisonné à plusieurs reprises pour ses prises de position républicaines.

Il se tourne vers le journalisme d’opposition. Membre actif de la Commune de Paris et signataire de la célèbre Affiche rouge*, Humbert développe, avec Eugène Vermersch et Maxime Vuillaume, à la suite de son ami journaliste et communard, Gustave Maroteau, Le Père Duchêne, journal populaire et virulent contre Versailles. Après la Semaine sanglante de 1871*, il est arrêté, et jugé en décembre par un conseil de guerre et condamné aux travaux forcés à perpétuité. « Il va découvrir le bagne : instaurée huit ans plus tôt, la machine pénitentiaire tourne à plein régime », rappelle Michel Soulard.

MILITAIRES ET MALFRATS

Alphonse Humbert, alors âgé de 28 ans, est placé six mois au bagne de Toulon avant d’embarquer à bord de La Virginie. Un convoi maritime de cinq mois vers la Nouvelle-Calédonie nourri de nombreuses anecdotes, explique Michel Soulard. « Anticlérical convaincu », Humbert raconte notamment une affaire intime impliquant un aumônier et une religieuse, responsable des condamnées. Celle-ci accuse le médecin de bord d’avoir voulu pratiquer un avortement sur l’une des condamnées. L’attention sur les ébats du prêtre et de la sœur est ainsi détournée. « Humbert s’attache beaucoup à cette histoire en montrant que la justice est un peu partiale », note Michel Soulard.