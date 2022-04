Les Français doivent à nouveau choisir dimanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Le premier, personnage « audacieux », selon les termes d’Édouard Philippe, qui a fait voler en éclats l’échiquier politique traditionnel et redonné une place à la France sur la scène internationale, a convaincu une majorité d’électeurs au premier tour. Mais il suscite aussi le rejet d’une population écœurée par une classe politique « hors sol », de ceux qui ne bénéficient pas des avancées sociales ou économiques, de ceux pour qui tout va simplement trop vite. Les crises successives et graves n’ont pas aidé, mais son projet gagnerait à être clarifié. Les électeurs calédoniens ont, en tout cas, reconnu son action et lui ont envoyé un signal très positif. Insuffisant, a estimé Sébastien Lecornu. L’abstention, dit-il, n’est pas à la hauteur de son engagement ici et des enjeux de la région dans laquelle il a placé de grands espoirs pour la Nouvelle-Calédonie et la France. Là encore, il faut convaincre plus largement.

En face, Marine Le Pen a adouci son image, mais les observateurs s’accordent à dire qu’elle reste une extrémiste promettant de grandes désillusions. Ce n’est pas pour rien que cette élection est scrutée de très près en Europe et dans le monde. Les conséquences de son élection auraient d’immenses répercussions au sein de nos alliances, notamment dans le Pacifique. Marine Le Pen est en phase avec la Russie, la Hongrie… et qui sait la Chine ? Voilà qui ne fait pas rêver.

Mais avant cela, notre premier souci est de rejeter en France l’exclusion, le sectarisme, la régression.