C’est une bonne nouvelle. Avec la moindre gravité du variant Omicron, nombreux sont les pays à lever les restrictions sanitaires. Mais la France est un peu en retrait de cette tendance : le Gouvernement prévoit une levée progressive des mesures de la mi-mars à début avril. La Nouvelle-Calédonie est également prudente.

On attend néanmoins très prochainement une révision de la septaine à l’entrée sur le territoire. Même réduite à deux jours, les Calédoniens estiment qu’elle n’a plus lieu d’être alors que le virus circule largement. Pas faux. Les professionnels du secteur touristique sont notamment suspendus à ce changement. Sans cela, aucune chance, disent-ils, d’attirer des touristes australiens.

Mais les choses avancent. Une majorité a également été trouvée pour abroger l’obligation vaccinale. Des élus réclament aussi un allègement sur le masque, les jauges et le pass qui pèse sur de nombreuses activités et qui est encore ressenti comme une source d’injustice. Ces mesures ont eu des effets positifs dans une situation critique, mais il serait temps de retrouver un vent de liberté. Le taux d’incidence est à la baisse, le taux de vaccination est correct, les hôpitaux ne sont pas saturés et les conséquences d’Omicron moins importantes.

C.M.