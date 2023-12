Alimentation durable : coup d’envoi du projet Triad

Mardi 12 décembre, le membre du gouvernement en charge de la transition alimentaire Jérémie Katidjo Monnier, les représentants de l’État et de la Banque des territoires ont lancé le projet Triad, lauréat calédonien de l’appel à projets du plan innovation outre-mer (PIOM) de France 2030. Dix porteurs de projets publics et privés bénéficient d’un financement de l’État à hauteur de 262 millions de francs. Parmi ces initiatives qui verront le jour dès 2024 : un observatoire du système alimentaire (IAC), un atelier de transformation de fruits et légumes à Yaté (province Sud) et à Maré (Sodil-UCPA), un fourgon frigorifique pour l’atelier de transformation de produits locaux à Canala (Wake Chaa), une filière collaborative fruits et légumes à Houaïlou, le développement de plants de bananiers locaux (Aurapacifica) ou encore l’évaluation de 50 espèces de plantes comestibles traditionnelles (Cadrl). Pacific Food Lab va aussi pouvoir lancer « Bouge ton bassin » sur le territoire, une action qui vise à relier par bassins, les petits producteurs et transformateurs aux marchés des cantines. La plupart des projets visent les repas des enfants.