Alice Zeniter : « C’est un territoire avec une histoire et un présent que j’aime sincèrement »

Votre héroïne Tass est en pleine quête identitaire, en écho à la vôtre. À quand remonte cet attrait pour l’histoire, la politique ?

Quand je suis sortie de l’adolescence, ça a tout de suite occupé beaucoup de place. Ce sont des manières d’écrire le monde qui me parlent. La lutte des classes en littérature m’a marquée. Je me souviens des scènes de Germinal par exemple. La question coloniale arrivera plus tard. Ma famille ne me trans- mettra pas l’Algérie. En la cherchant ailleurs, je m’aperçois que la littérature est celle des pieds noirs, et que les Arabes ne sont que des éléments du décor. Les archives sont celles des colons et cela m’oblige à penser à ce qu’est l’entreprise coloniale, sa justi- fication philosophique, éthique, politique, économique.