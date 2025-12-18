Alerte à Poindimié

La commune a connu plusieurs faits de violence graves ces derniers jours, notamment l’agression d’une femme aux abords des commerces et des violences dans un magasin. « Poindimié n’est plus un village paisible », écrit un collectif d’habitants, qui a manifesté lundi 15 décembre avant d’être reçu par les autorités. Il réclame l’interdiction permanente de la consommation d’alcool sur la voie publique, une présence renforcée des forces de l’ordre et un engagement de la commune pour l’entretien des espaces publics et l’éclairage. Une nouvelle réunion est prévue ce vendredi. La vente, le transport et la consommation d’alcool ont été suspendus le week-end dernier. La mesure pourrait être prolongée pour les fêtes.