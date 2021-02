Une transmission par l’environnement

La contamination ne se fait pas forcément par contact direct avec l’animal, mais plutôt au travers de l’environnement. Très concrètement, les bactéries profitent d’une plaie, même très petite comme un bouton gratté, pour s’introduire dans l’organisme, souvent par les pieds. Mais la contamination peut également se faire par les muqueuses, en particulier lorsqu’une personne se baigne, via les yeux ou la bouche. Il est donc fortement conseillé de porter des chaussures afin d’éviter de marcher dans de l’eau ou de la boue qui pourraient être contaminées, mais aussi et surtout de ne pas se baigner dans des creeks pendant ni après des épisodes pluvieux importants, tout spécialement lorsque l’eau est trouble. Il faut également éviter de laisser traîner ce qui pourrait attirer les rongeurs à proximité des habitations. Une fois infecté, la période d’incubation est comprise entre deux jours et trois semaines avant les premiers symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires, maux de tête parfois suivis d’un ictère (jaunisse provenant d’une atteinte du foie).

Consulter au plus vite

Les personnes à risque et qui présentent ces symptômes doivent consulter un médecin le plus rapidement possible. Entre 5 et 10 % des cas prennent une forme plus dangereuse, potentiellement mortelle. Et chaque année, la maladie tue. On enregistre au moins un mort avec un triste record, en 1999, de 18 décès. L’idéal est de pouvoir consulter dans les trois jours après l’apparition des premiers symptômes, au- delà, le pronostic du patient peut s’aggraver. La maladie se traite parfaitement avec des antibiotiques, d’où l’intérêt de consulter le plus rapidement possible. À noter que toutes les zones géographiques du territoire ne sont pas soumises au même risque. Les populations de la côte nord-est sont plus exposées que les autres. L’incidence est sept fois plus importante en province Nord qu’en province Sud et elle est 75 fois plus importante en province Nord qu’en province des Îles où il n’y a quasiment pas de leptospirose. Si les risques sont essentiellement concentrés en province Nord, de Kouaoua à Ouégoa, il existe quelques foyers en province Sud, en particulier à Bourail et La Foa.