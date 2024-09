Alcide Ponga : « Trouvons un mode de gouvernance qui respecte toutes les aspirations »

DNC : Vous êtes président du Rassemblement depuis cinq mois. Comment se porte le parti ?

Alcide Ponga : Le parti se porte bien. Nous avons eu un souci lors de la passation et de ma présidence par intérim, puisque je ne m’attendais pas du tout à la démission de mon prédécesseur (Thierry Santa), il y a près de deux ans. C’est une lourde responsabilité qui m’a été confiée.

Le Rassemblement est un mouvement historique, comme l’Union calédonienne, et nous avons passé cette période difficile. Nous nous sommes remis sur les rails. Nous jouons notre rôle dans les institutions. Nous travaillons de façon très collaborative et rapprochée avec les autres structures non-indépendantistes pour essayer de défendre notre vision. Le mouvement a pris le temps de se restructurer. Aux élections législatives, je n’ai pas été élu député, certes, mais le résultat du Rassemblement et de ses alliés, autrement dit de l’unité, n’a jamais été vu auparavant dans la deuxième circonscription.

Je ne range pas Calédonie ensemble dans les non-indépendantistes.