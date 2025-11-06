Alcide Ponga fait le bilan de sa visite en PNG

Le président du gouvernement était en Papouasie-Nouvelle-Guinée fin octobre pour redynamiser les relations politiques, économiques, éducatives et culturelles. Au contact d’une mission économique (Team France Export-Nouvelle-Calédonie) fédérant des entreprises calédoniennes, les rencontres ont notamment porté sur l’énergie, les mines, le transport aérien et la coopération portuaire. Cette séquence s’inscrit dans une « dynamique de réintégration pleine et entière de la Nouvelle-Calédonie au sein de son environnement mélanésien », précise l’exécutif. Prochaines étapes : le Vanuatu en décembre et Fidji au premier trimestre 2026.