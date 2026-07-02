Albéric Moulès, parmi les victimes d’un crash en Métropole

La chute d’un petit avion, dimanche 28 juin, à Tomblaine, près de Nancy (Meurthe-et- Moselle), a fait onze victimes dont cinq moniteurs de parachutisme et cinq infirmiers libéraux, qui effectuaient un baptême. Quelques secondes après le décollage, l’appareil s’est écrasé, ne laissant aucun survivant. Un instructeur Calédonien, Albéric Moulès, 33 ans, résidant en Charente, a perdu la vie. Il s’était formé localement à Nouméa Skydive.