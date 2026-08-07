Aircalin s’associe à Corsair, Air Corsica et French Bee

La compagnie à l’hibiscus a engagé une stratégie de partenariats opérationnels avec des compagnies aériennes françaises pour accompagner la montée en puissance et le renforcement de sa flotte.
La compagnie Corsair, également opératrice d’A330neo motorisés Rolls-Royce Trent 7000, assure désormais le suivi maintenance des appareils d’Aircalin, lors de l’escale à Paris de la ligne Nouméa-Bangkok-Paris, ainsi que la surveillance des vols CDG-Bangkok-CDG.
La compagnie étudie, par ailleurs, un partenariat avec Air Corsica qui dispose de six A320, pour sécuriser le recrutement et la formation de ses équipages sur ces appareils. Enfin, dans la perspective de l’arrivée de son premier Airbus A350- 900 fin 2026 (lire DNC 978), Aircalin s’est tournée vers French Bee pour la certification de ses pilotes sur ce nouvel appareil. Concrètement, après leur formation initiale chez Airbus, à Toulouse, les pilotes instructeurs d’Aircalin effectueront une phase de certification opérationnelle de trois mois au sein des équipages de French Bee.
La compagnie locale insiste sur le respect des standards français et européens communs, qui garantissent aux passagers « un niveau de sécurité, de fiabilité et de ponctualité toujours plus élevé ».