Aircalin reprend ses vols long-courriers

Durant plusieurs jours, un Airbus A330neo d’Aircalin était immobilisé à l’aéroport de La Tontouta, en raison d’un problème technique. Plusieurs vols ont été annulés, autant les longs courriers – vers Singapour, Bangkok et Paris – que les courts, vers Tahiti, Wallis et l’Australie. Jeudi 9 avril, c’est la compagnie Air Tahiti Nui qui a assuré le vol aller-retour entre Nouméa et Papeete. La pièce de rechange est arrivée mercredi. La compagnie estime une reprise normale du trafic au samedi 11 avril.
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