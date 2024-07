Aircalin réduit fortement la voilure

♦ INVESTISSEMENTS GELÉS, REMBOURSEMENTS REPORTÉS…

« Nous suspendons l’ensemble des dépenses d’investissement prévues cette année, indique Georges Selefen. Nous prévoyons aussi le report de l’ensemble des engagements que nous devions honorer en 2024 », notamment le remboursement du prêt garanti par l’État (PGE) lié à la crise Covid, qu’il espère rééche- lonner jusqu’en 2028, et celui des emprunts qui ont financé le renouvellement de la flotte, réalisé entre 2019 et 2023.

♦ NOUMÉA-PARIS VIA BANGKOK, UNE LUEUR D’ESPOIR

Le 26 décembre, Georges Selefen avait affiché la nouvelle ambition de la compagnie : en 2026, relier Nouméa à Paris avec une simple escale technique de « deux ou trois heures » en Asie, au moyen d’un nouvel avion gros porteur, un A350neo. L’investissement est gelé, mais le projet est avancé de deux ans.

Pour se donner du travail au plus vite, Aircalin compte lancer la nouvelle ligne Nouméa-Paris via Bangkok « d’ici la fin de l’année » avec ses actuels A330neo. « C’est la bouée de sauvetage qu’on entrevoit, souffle Franck Manauté. On espère qu’on aura du monde sur cette ligne. Encore faut-il que les gens aient l’envie et les moyens de voyager… » Si le succès n’est pas au rendez-vous, le plan de licenciement deviendra inévitable.

♦ FUSION DES COMPAGNIES : DISCUSSIONS EN COURS

Le vieux projet de fusion d’Aircalin, Air Calédonie et Air Loyauté peut-il renaître ? « La situation actuelle est de nature à imaginer ce type de rapprochement, répond Georges Selefen. Je sais que les actionnaires sont en discussion sur le sujet. Les prochaines semaines seront décisives pour certaines compagnies, et la question va être posée pour revoir la desserte aérienne en Nouvelle-Calédonie et imaginer quelque chose d’assez rationnel. »

Gilles Caprais