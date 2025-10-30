Aircalin prépare la haute saison

Dans un contexte de forte activité à venir, la compagnie aérienne dit avoir la volonté de « garantir à ses clients une expérience de voyage de qualité ».
Une troisième rotation hebdomadaire vers Paris via Bangkok entrera en vigueur le 24 novembre. Dans cette perspective, plusieurs vols seront affrétés par la compagnie portugaise EuroAtlantic Airways sur Boeing 777-200, offrant un « niveau équivalent » à celui proposé habituellement dans les trois classes de transport d’Aircalin (avec écrans vidéo, mais pas de wifi à bord). Cet appareil opérera principalement sur Sydney et Singapour entre le 4 décembre et le 5 février.
La compagnie évoque, par ailleurs, un dispositif de maintenance renforcé pour assurer une exploitation « plus fluide ». Des changements sont aussi effectués sur les appareils de la compagnie : nouvelles housses et mousses sur les sièges Economy des A330neo, enrichissement du programme de divertissement entre Nouméa, Bangkok et Paris. Aircalin présente également un nouveau moteur de recherche sur son site internet, permettant de « trouver plus facilement les vols » et de « composer des itinéraires complexes », et des nouveautés prochaines sur les moyens de paiement.