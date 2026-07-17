Aircalin : « L’Airbus A350-900 est devenu un investissement indispensable »

Comment qualifiez-vous l’état actuel des finances de la compagnie Aircalin ? Aujourd’hui nos finances sont solides, nous avons, bien sûr, beaucoup de défis à relever comme la maîtrise de nos coûts de kérosène, mais les décisions prises en sortie de crise avec notre plan de relance portent leurs fruits. Je tiens à rappeler que, sans le lancement de la ligne Paris fin 2024, nous aurions fini l’année avec un déficit très important, entre 1,2 et 1,5 milliard de francs. Finalement, nous avons préservé la compagnie et ses emplois et terminé l’année en bénéfices. Non seulement ce plan a permis de sauvegarder la compagnie, mais aussi de créer de l’emploi. Ainsi d’ici fin 2028, et grâce à la ligne Paris couplée à l’arrivée de A350, 150 emplois locaux seront créés. Quels sont, à vos yeux, les avantages de l’Airbus A350-900 ? Tout d’abord, il est l’outil industriel qui permet d’exploiter pleinement notre ligne Paris. Il est un outil au service du développement économique de la Nouvelle-Calédonie avec + 15 % de capacité de fret (et donc d’import-export) et + 12 % en matière de passagers. Et au-delà de sa portée plus importante, l’A350 est un appareil de dernière génération : économie de consommation de carburant, une empreinte sonore réduite de 40 % et une cabine parmi les plus silencieuses de sa catégorie, grâce à une meilleure pressurisation et une meilleure qualité d’air. C’est aussi un vrai gain pour nos passagers, avec un confort de vol supérieur sur des vols extra long-courriers, et pour nos équipages, avec un cockpit entièrement digitalisé qui facilite le pilotage sur ce type de rotations exigeantes. Nous devons garder en tête que le contexte géopolitique reste changeant, nous devons souvent gérer l’inattendu

Quelle desserte va assurer le premier A350-900 ? L’A350-900 est conçu pour assurer nos extra long-courriers et principalement donc notre ligne Paris. À son arrivée, comme toute intégration d’un nouvel appareil, nos équipages auront besoin d’être certifiés sur A350, ce qui nécessite de faire beaucoup de rotations, ce qu’on appelle des cycles. Cette phase durera à peu près trois mois, nous voulons faire en sorte qu’elle puisse permettre au maximum de Calédoniens de le découvrir, mais je ne vous en dis pas plus. La compagnie Aircalin doit recevoir un second A350-900 mi-2028. Ces appareils ouvrent-ils d’autres perspectives de rotation ? Notre force est notre agilité et notre capacité, nous l’avons démontré post émeutes, à nous adapter à notre environnement. Avoir deux A350-900 offre bien sûr de nombreuses possibilités de par leur autonomie et leur portée. Nous devons garder en tête que le contexte géopolitique reste changeant, nous devons souvent gérer l’inattendu : ces deux appareils nous permettront d’être plus réactifs, avec une flotte capable de s’ajuster à ces évolutions plutôt que de les subir. L’arrivée de l’A350 ne vient pas remplacer un choix qui aurait été mauvais Quelle est la durée de vie des A330neo ? Le choix de ces avions était-il judicieux ?

Nous avons traversé des moments compliqués ces derniers mois, avec des pannes moteurs sur nos A330neo, et je comprends que cela puisse interroger sur la pertinence de ce choix. Mais la décision d’investir dans les A350 est antérieure à cette situation : elle répond avant tout à notre stratégie de flotte et de réseau, pas à ces incidents. Sur le fond, l’A330neo reste un appareil long-courrier fiable, exploité par de nombreuses compagnies dans le monde et il continuera d’occuper une place dans notre flotte. À l’époque de son achat, il correspondait parfaitement à notre réseau et à nos besoins. L’arrivée de l’A350 ne vient pas remplacer un choix qui aurait été mauvais : elle vient renforcer une flotte pour répondre à une stratégie qui évolue, notamment avec l’essor de notre ligne extra long-courrier vers Paris.