Aircal : une commission d’enquête demandée

Le groupe Kanaky NC a déposé, mercredi 7 octobre, sur le bureau du Congrès, une proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête chargée d’« examiner la situation administrative et financière de la société Air Calédonie ainsi que les conséquences de son déménagement vers La Tontouta ». Pour Pierre-Chanel Tutugoro, l’idée est notamment d’analyser les arbitrages opérés, d’évaluer l’efficacité des aides publiques, d’identifier les risques sociaux liés à la dégradation de la situation financière ou encore de mesurer l’impact du transfert d’Aircal.
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